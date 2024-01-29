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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Гранада
Хетафе - Гранада: обзор матча 29 января 2024
Хетафе
29.01.2024, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 22 тур
2 : 0
Завершен
Гранада
21'
М. Гринвуд
36'
Б. Майорал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хетафе - Гранада
Желтая карточка
М. Гринвуд
90'
89'
Замена
А. Пуэртас
️️️️
М. Узуни
88'
Замена
Ф. Мауасса
️️️️
К. Нева
87'
Желтая карточка
Б. Мендес
Замена
К. Аленья
️️️️
Б. Майорал
71'
Замена
Э. Унал
️️️️
Х. Мата
63'
59'
Пенальти не реализован!
М. Узуни
59'
Замена
О. Мелендо
️️️️
Ж. Гумбау
ГОЛ! 2:0!
Б. Майорал
36'
ГОЛ! 1:0!
М. Гринвуд
Пас отдал
Х. Иглесиас
21'
Желтая карточка
Д. Рико
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Даконам Джене
(К)
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
3
Жорди Мартин
ЛВ
88
Неманья Максимович
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Гранада
13
Аугусто Баталья
ВР
21
Карлос Нева
(К)
ЛЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
5
Игнаси Микел
ЦЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
8
Серхио Руис
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
19
Матиас Аресо
ЦФ
Главный тренер
Александер Медина
Хетафе
13
Даниэль Фузато
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Гранада
13
Марк Мартинес
ВР
31
Адриан Лопес
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
36
Ласс Сангаре
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
37
Эгоса Белло
ЦФ
4-2-2-2
13
Сорья
15
Рико
2
Джене
15
Альдрете
2
Иглесиас
88
Максимович
25
Сантьяго
3
Мартин
11
Гринвуд
17
Мата
9
Майорал
4-1-2-2-1
13
Баталья
2
Санчес
4
Мендес
5
Микел
21
Нева
6
Гумбау
8
Руис
12
Вильяр
15
Сарагоса
10
Узуни
19
Аресо
9
Майорал
10
Аленья
10
Аленья
9
Майорал
17
Мата
19
Унал
19
Унал
17
Мата
21
Нева
27
Мауасса
27
Мауасса
21
Нева
10
Узуни
7
Пуэртас
7
Пуэртас
10
Узуни
6
Гумбау
21
Мелендо
21
Мелендо
6
Гумбау
Остались в запасе
Хетафе
Гранада
13
Даниэль Фузато
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
14
Оскар Родригес
АП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
13
Марк Мартинес
ВР
31
Адриан Лопес
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
36
Ласс Сангаре
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
37
Эгоса Белло
ЦФ
Главный тренер
Александер Медина
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
14
Оскар Родригес
АП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Остались в запасе
13
Марк Мартинес
ВР
31
Адриан Лопес
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
36
Ласс Сангаре
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
37
Эгоса Белло
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Александер Медина
Статистика матча Хетафе - Гранада
2
1
Всего ударов по воротам
7
16
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
17
11
Офсайды
4
5
Количество передач
318
498
Сейвы
3
3
Точность передач %
67
79
Удары мимо ворот
0
8
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
1.21
1.87
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Гарсия Вердура
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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