Лайам Гримшоу - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Лайам
|Фамилия
|Гримшоу
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бернли
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 февраля 1995 (28 лет)
|Имя
|Лайам
|Фамилия
|Гримшоу
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бернли
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 февраля 1995 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Престон
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.01.2017
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:2
|Престон (Престон)
|14.01.2017
|90' -90'
|Престон (Престон)
|2:0
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|17.12.2016
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:2
|Престон (Престон)
|14.12.2016
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Престон (Престон)
|10.12.2016
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|3:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|19.11.2016
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|0:0
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|05.11.2016
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:3
|Престон (Престон)
|27.08.2016
|76' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:0
|Престон (Престон)
|16.08.2016
|1' -88'
|Престон (Престон)
|0:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|13.08.2016
|1' -82'
|Престон (Престон)
|1:2
|Фулхэм (Лондон)
|06.08.2016
|1' -46'
|Рединг (Рединг)
|1:0
|Престон (Престон)