Дмитрий Редькович - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Павлович
|Фамилия
|Редькович
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 января 1998 (25 лет)
|Рост
|182
|Вес
|79
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Павлович
|Фамилия
|Редькович
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 января 1998 (25 лет)
|Рост
|182
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлург Л
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.10.2021
|1' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|0:2
|ЦСКА (Москва)