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    Дмитрий Редькович - статистика

    #44 | Защитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Павлович
    Фамилия Редькович
    Команда Чертаново
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 января 1998 (25 лет)
    Рост 182
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлург Л 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.10.2021 1' -90' Металлург Л (Липецк) 0:2 ЦСКА (Москва)
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