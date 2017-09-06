|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.11.2017
|1' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|2:0
|Томь (Томск)
|12.11.2017
|Был в запасе
|Авангард (Курск)
|3:3
|Томь (Томск)
|08.11.2017
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|04.11.2017
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:0
|Томь (Томск)
|21.10.2017
|Был в запасе
|Ротор (Волгоград)
|2:0
|Томь (Томск)
|14.10.2017
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|30.09.2017
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:1
|Енисей (Красноярск)
|24.09.2017
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|2:1
|Томь (Томск)
|16.09.2017
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:2
|Спартак-2 (Москва)
|06.09.2017
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|0:0
|Оренбург (Оренбург)
|19.08.2017
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|2:0
|Томь (Томск)