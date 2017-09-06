Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Марк Карымов - статистика

    #69 | Защитник
    Имя Марк
    Отчество Игоревич
    Фамилия Карымов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 июня 1998 (24 года)
    Рост 189
    Вес 81
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.11.2017 1' -90' Волгарь (Астрахань) 2:0 Томь (Томск)
    12.11.2017 Был в запасе Авангард (Курск) 3:3 Томь (Томск)
    08.11.2017 Был в запасе Томь (Томск) 1:0 Крылья Советов (Самара)
    04.11.2017 Был в запасе Пари НН (Нижний Новгород) 0:0 Томь (Томск)
    21.10.2017 Был в запасе Ротор (Волгоград) 2:0 Томь (Томск)
    14.10.2017 Был в запасе Томь (Томск) 1:0 Факел (Воронеж)
    30.09.2017 Был в запасе Томь (Томск) 1:1 Енисей (Красноярск)
    24.09.2017 Был в запасе Балтика (Калининград) 2:1 Томь (Томск)
    16.09.2017 Был в запасе Томь (Томск) 1:2 Спартак-2 (Москва)
    06.09.2017 Был в запасе Томь (Томск) 0:0 Оренбург (Оренбург)
    19.08.2017 Был в запасе Сочи (Сочи) 2:0 Томь (Томск)
    • Читайте нас: 
    11