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    Илья Ермолаев - статистика

    #79 | Защитник
    Имя Илья
    Отчество Андреевич
    Фамилия Ермолаев
    Команда Крылья Советов
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 мая 1998 (24 года)
    Рост 193
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кр. Советов (мол) 14 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.05.2017 26' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    30.04.2017 85' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 3:1 Оренбург (мол) (Оренбург)
    25.04.2017 1' -90' Арсенал Т (мол) (Тула) 2:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    34'
    22.04.2017 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 1:0 Рубин (мол) (Казань)
    15.04.2017 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 1:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    07.04.2017 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 1:1 Амкар (мол) (Пермь)
    18.03.2017 73' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    04.03.2017 89' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:7 Локомотив (мол) (Москва)
    04.12.2016 1' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 0:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    30.11.2016 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:2 Спартак М (мол) (Москва)
    26.11.2016 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:1 Томь (мол) (Томск)
    19.11.2016 68' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 0:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    04.11.2016 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:1 Урал (мол) (Екатеринбург)
    30.10.2016 1' -75' Оренбург (мол) (Оренбург) 1:2 Кр. Советов (мол) (Самара)
    20.10.2016 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 0:0 Арсенал Т (мол) (Тула)
    14.10.2016 Был в запасе Рубин (мол) (Казань) 4:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    30.09.2016 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 1:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    18.09.2016 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 0:0 ЦСКА (мол) (Москва)
    09.09.2016 Был в запасе Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    25.08.2016 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:0 Уфа (мол) (Уфа)
    13.08.2016 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 0:0 Краснодар (мол) (Краснодар)
    07.08.2016 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 4:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    31.07.2016 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 4:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
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