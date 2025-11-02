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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Сочи
Михаил Игнатов
Новости
€ 1,20 млн
Михаил Игнатов - новости
Сочи
4 мая 2000 (26)
#8 | Полузащитник
187 см | 78 кг
Россия
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Трансферы
Воспитанник «Спартака» сделал хет-трик за «Сочи» в Первой лиге
26 июля
2
РПЛ. «Краснодар» на 95-й минуте вырвал победу над «Сочи» благодаря пенальти (2:1)
14 марта
71
Видео
Воспитанник «Спартака» Игнатов забил в свои ворота в матче с «Оренбургом»
2025.11.02 12:46
13
Символическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова
2025.10.29 19:53
2
Фото
Символическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
2025.10.28 12:10
1
Игнатов определил самый обидный момент карьеры в «Спартаке»
2025.10.16 12:46
Игнатов – об уходе из «Спартака»: «Я не просил заоблачных денег, но мы не договорились»
2025.10.16 11:09
2
Фото
«Сочи» подписал экс-игрока «Спартака»
2025.07.09 12:18
Экс-спартаковец Игнатов прошел медосмотр для нового клуба
2025.07.06 14:52
2
Экс-спартаковец Игнатов близок к подписанию контракта с клубом РПЛ
2025.07.04 16:16
3
Раскрыта зарплата экс-спартаковца Игнатова в «Сочи»
2025.07.01 18:31
2
На экс-спартаковца Игнатова есть 2 претендента в РПЛ
2025.06.21 16:28
8
Рабинер прокомментировал уход Игнатова из «Спартака» после 10 лет в клубе
2025.06.02 14:35
10
Прощальное письмо Игнатова по случаю ухода из «Спартака»
2025.06.02 10:10
13
Реакция болельщиков «Спартака» на уход Игнатова
2025.06.01 22:18
2
Видео
«Спартак» проводил Игнатова трогательным видео, вспомнив его гол «Наполи»
2025.06.01 19:52
1
Фото
«Спартак» объявил об уходе Игнатова после 10 лет в клубе
2025.06.01 19:04
21
Стало известно, с каким клубом РПЛ ведет переговоры спартаковец Игнатов
2025.05.31 10:37
8
Реакция отца Игнатова на новость об уходе игрока из «Спартака»
2025.05.27 20:19
7
«Спартак» отказался продлевать контракт с полузащитником
2025.05.27 14:02
10
Угальде готов покинуть «Спартак»
2025.05.27 08:48
19
Игнатов ответил, чего не хватает «Спартаку» весной
2025.05.12 08:48
8
⚡ Станкович попросил «Спартак» избавиться от восьми футболистов
2025.05.06 14:16
61
Названы сроки возвращения хавбека «Спартака» в общую группу после травмы
2025.04.02 10:11
«Спартак» может отдать хавбека в аренду
2025.03.19 13:05
4
Хавбеку «Спартака» понадобится больше времени на восстановление
2025.03.19 09:44
2
Хавбек «Спартака» пропустит матч с «Рубином»
2025.03.08 18:27
7
Писарев посоветовал игроку «Спартака» сменить команду: «Срочно уходить!»
2025.01.29 23:23
6
Кечинов посоветовал двум спартаковцам сменить команду
2025.01.17 23:57
1
Игнатов хочет остаться в «Спартаке» и побороться за место в составе
2025.01.01 18:59
10
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2
3
4
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