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Угальде готов покинуть «Спартак»

Сегодня, 08:48
14

Агенты нападающего «Спартака» Манфреда Угальде сейчас активно занимаются трудоустройством форварда. Сам футболист также готов покинуть московскую команду. При этом «Спартак» постарается переподписать с Угальде новый контракт на улучшенных условиях.

Сообщается также, что полузащитник Михаил Игнатов с большой долей вероятности покинет «Спартак» летом. В услугах российского хавбека заинтересованы два клуба РПЛ.

  • По данным журналиста Фабрицио Романо, в трансфере Угальде заинтересованы сразу несколько европейских клубов. Им интересовались «ПСЖ», «Монако» и английские команды.
  • 23-летний Угальде провел в этом сезоне 36 матчей за «Спартак», забил 18 голов, отдал 6 передач.
  • Он стал лучшим бомбардиром минувшего чемпионата России с 17 голами.
  • Контракт костариканца со «Спартаком» рассчитан до лета 2028 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Угальде в 15 миллионов евро.
  • 25-летний Игнатов провел в этом сезоне за клуб 15 матчей.
  • Срок его контракта со «Спартаком» истекает 31 декабря.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Игнатова в 1,2 миллиона евро.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Спартак Игнатов Михаил Угальде Манфред
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Комментарии (14)
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fakeid
1748325077
сидит такой в тарасофке, бедолага, выбирает между псж, мансити и ливерпулем. целых 2 гола весной забил ведь, самим химкам и оренбургу! - теперь за него нешуточная драка в европе идёт! но, думаю, реал перебьёт любое предложение. уведут из-под носа французов и англичан! гы-гы!
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R_a_i_n
1748326181
Если реальный спрос есть, нужно продавать. А то как с Венделом будем мучаться.
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Инокентий
1748327348
Все хотят сбежать из свинарника, потому что им стыдно за ромбик!!!
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fakeid
1748327475
салах приезжал на просмотр в тарасофку, а эти дебилы его забраковали, сказали, не наш уровень! спасли карьеру таким образом) в общем-то, это всё, что нужно знать о селекции спартага! гы-гы!
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kakalaew
1748327763
Мужики, кто любит ставить на спорт. Ищите в любом поиске 12 летний сервис прогнозов. Гарантии на все прогнозы. Игра до победы! Я сам 5 лет с ними играю. Ищите по фразе «серебряный прогноз сервис». На первом месте выходят.
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...уефан
1748328058
...напишите сразу, в одной статье, кто и какой клуб, якобы, готов покинуть и больше не е*ите нам здесь этим мозги...
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Каратель помойников
1748328080
Только открыл статью прочитали,как сразу завоняло немытыми болотными сикелухами
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Прокс
1748328204
Корыто сгнило,все бегут,знают что делать у СраньТака нечего,хотя пожрать на халяву если только,и то в хлеву!!!!
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FFR
1748328212
Угальде как-никак лучший бомбардир лиги, нужно оставлять, а Солари слабоват, его желательно заменить на более забивного напа.
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