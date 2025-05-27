Угальде готов покинуть «Спартак»

Агенты нападающего «Спартака» Манфреда Угальде сейчас активно занимаются трудоустройством форварда. Сам футболист также готов покинуть московскую команду. При этом «Спартак» постарается переподписать с Угальде новый контракт на улучшенных условиях.
Сообщается также, что полузащитник Михаил Игнатов с большой долей вероятности покинет «Спартак» летом. В услугах российского хавбека заинтересованы два клуба РПЛ.
- По данным журналиста Фабрицио Романо, в трансфере Угальде заинтересованы сразу несколько европейских клубов. Им интересовались «ПСЖ», «Монако» и английские команды.
- 23-летний Угальде провел в этом сезоне 36 матчей за «Спартак», забил 18 голов, отдал 6 передач.
- Он стал лучшим бомбардиром минувшего чемпионата России с 17 голами.
- Контракт костариканца со «Спартаком» рассчитан до лета 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Угальде в 15 миллионов евро.
- 25-летний Игнатов провел в этом сезоне за клуб 15 матчей.
- Срок его контракта со «Спартаком» истекает 31 декабря.
- Transfermarkt оценивает стоимость Игнатова в 1,2 миллиона евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»