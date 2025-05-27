Угальде готов покинуть «Спартак»

Агенты нападающего «Спартака» Манфреда Угальде сейчас активно занимаются трудоустройством форварда. Сам футболист также готов покинуть московскую команду. При этом «Спартак» постарается переподписать с Угальде новый контракт на улучшенных условиях.

Сообщается также, что полузащитник Михаил Игнатов с большой долей вероятности покинет «Спартак» летом. В услугах российского хавбека заинтересованы два клуба РПЛ.