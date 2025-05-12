Игнатов ответил, чего не хватает «Спартаку» весной

Нападающий «Спартака» Михаил Игнатов высказался после матча 28-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2).

– Казалось, что «Спартак» сегодня был инициативен, но счет 0:2. Как команда переживает эту ситуацию?

– Сказал бы, что счет не по игре. Но это футбол. Не забили свои моменты, нам забили два со стандартов. Значит, возможно, мы где‑то сами ошиблись. Футбол не терпит ошибок, нас за них наказали.

– Ты вышел на поле во втором тайме. И все‑таки какие‑то есть уже мысли о том, почему команда так вошла в игру?

– Сложно сказать. Думаю, мы разберемся. Главное – настраиваться на матч в Кубке России. Впереди важная игра. Переживем сегодняшний вечер и завтра уже будем готовиться к следующей игре.

– Когда ты выходил на поле, как мысли были в голове и чего от тебя требовал тренерский штаб?

– Забить гол. Отыграться. Еще 15 минут оставалось. Мог забить, но не решил эпизод. Будем работать.

– Можно как‑то глобально оценить, почему «Спартак» осенью был одним, а сейчас совсем другой?

– Не сказал бы, что какой‑то другой. Просто, может быть, где‑то фарта не хватает. Но фарт тоже нужно заслужить. Поэтому надо работать.