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Игнатов ответил, чего не хватает «Спартаку» весной

Сегодня, 08:48
11

Нападающий «Спартака» Михаил Игнатов высказался после матча 28-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2).

– Казалось, что «Спартак» сегодня был инициативен, но счет 0:2. Как команда переживает эту ситуацию?

– Сказал бы, что счет не по игре. Но это футбол. Не забили свои моменты, нам забили два со стандартов. Значит, возможно, мы где‑то сами ошиблись. Футбол не терпит ошибок, нас за них наказали.

– Ты вышел на поле во втором тайме. И все‑таки какие‑то есть уже мысли о том, почему команда так вошла в игру?

– Сложно сказать. Думаю, мы разберемся. Главное – настраиваться на матч в Кубке России. Впереди важная игра. Переживем сегодняшний вечер и завтра уже будем готовиться к следующей игре.

– Когда ты выходил на поле, как мысли были в голове и чего от тебя требовал тренерский штаб?

– Забить гол. Отыграться. Еще 15 минут оставалось. Мог забить, но не решил эпизод. Будем работать.

– Можно как‑то глобально оценить, почему «Спартак» осенью был одним, а сейчас совсем другой?

– Не сказал бы, что какой‑то другой. Просто, может быть, где‑то фарта не хватает. Но фарт тоже нужно заслужить. Поэтому надо работать.

  • «Спартак» за 5 туров опустился со 2-го места на 5-е.
  • В РПЛ команде осталось сыграть с «Крыльями Советов» и «Химками».
  • 15 мая «Спартак» примет «Ростов» в кубковом матче.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Игнатов Михаил
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Комментарии (11)
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СильныйМозг
1747029382
Мясные молодцы, вчера подняли настроение.
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R_a_i_n
1747032267
Спартаку весной не хватает забитых голов. Но откуда Игнатову знать, что такое гол.
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Skull_Boy
1747032368
Да скорее нормальных игроков, а не такой хлам, как ты
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alp
1747033207
что осенью что весной у спама одна проблема - завышенная самооценка при весьма посредственной игре.
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alefreddy
1747034324
коряга и таких половина команды на выход
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Константин-Шапкин-google
1747034521
Тяжеловат ты Мишаня. Бегать нужно чтобы забить. Быстро решение принимать.
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Литейный 4 (returned)
1747036316
Просто для них мало помощи от судей. Им и 10 пенальти мало, надо 20. Тогда может станут 4. Гыгыгы
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