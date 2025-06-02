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  • Рабинер прокомментировал уход Игнатова из «Спартака» после 10 лет в клубе

Рабинер прокомментировал уход Игнатова из «Спартака» после 10 лет в клубе

2 июня, 14:35
10

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер отреагировал на уход Михаила Игнатова из «Спартака».

  • В минувшем сезоне 25-летний игрок провел за красно-белых 15 матчей.
  • За 7 лет в 1-й команде Игнатов провел за «Спартак» 132 матча, забил 9 голов, сделал 16 ассистов.
  • Футболист вскоре должен пополнить «Пари НН».

«Игнатов уходит из «Спартака». Контракт закончился, о новом не договорились. И после завершившегося сезона это выглядит максимально логично. Причем в его начале-то он играл, это уже потом Станкович в нем совершенно разуверился и посадил в «собачью будку», как в американской спортивной прессе выражаются по отношению к нелюбимым тем или иным тренером футболистам.

Но мне отчего-то от этого очень грустно. Смотрю приятный, эстетичный клип, выложенный в телеге «Спартака», на этот раз прощающегося со своим воспитанником красиво, – и печаль берет.

Миша представлялся мне органически спартаковским игроком. Умным, с пасом и обводкой, титовского плана. Как он играл в той Лиге Европы, когда команда Руя Витории, заваливая все в чемпионате, заняла первое место в группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией», – это же залюбоваться можно было. Господи – ЛЕ, две победы над «Наполи», сэйв Селихова под вдохновенный саундтрек признанного ныне «иноагентом» Шмурнова... Как будто век назад это было.

Что же произошло с Игнатовым? Почему этот талантливый парень, у которого есть всe, включая габариты, будущего чемпиона Италии обыграл, забил ему, а звездой не стал?

Мне видятся две причины. Одна в нем самом. «Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех», – вдруг вспомнился Пастернак, 65 лет со смерти которого на днях вспоминали (не хочу говорить – «отмечали», как такие вещи можно отмечать?). Так вот, не помню я со стороны Михаила большой самоотдачи. Не помню, чтобы он по-настоящему совмещал искусство и работу на поле. А по-другому сейчас нельзя. Времена чистого искусства ушли, и триумф философии Луиса Энрике, у которого и Дембеле с Хвичей не в ущерб творчеству начали носиться рывками на 60 метров «домой», к своим воротам, это подтвердил.

А Игнатов часто играл, по любимому выражению Александра Бубнова, «на легком дамском». На чистом таланте без преодоления. Часто, находясь на поле, пропадал с него. А нельзя так сейчас. Дай он свой максимум в начале этого сезона – играл бы и дальше, пусть не всегда в основе, но играл бы. Но свой шанс он профукал. И вообще, мне всегда казалось, что он не способен разозлиться. Этакий анти-Дзюба. Вот и уходит из команды по-доброму, чему я, по правде, только рад.

Но дело, по мне, не только в мягком, незлом характере самого Игнатова.

Дело в почти (а иногда даже и чаще) ежегодной смене тренеров в «Спартаке», у каждого из которых – разные требования. Каждый из которых тянул Игнатова в разные стороны.

Михаилу не хватило своего Романцева. Который, вообще не сомневаюсь, вылепил бы из него то, что ему нужно было. Потому что он был абсолютно ЕГО игрок. Я просто представляю себе Мишины забегания, которым его надо было только вовремя обучить, – и плакать хочется. От того, как игрок рождается не в свое время.

Желаю Игнатову исключительно удачи в новых клубах. И думаю о профуканных не только игроком, но и клубом шансах. Шансах на сохранение своей идентичности.

Михаил был одним из них, этих шансов», – написал Рабинер.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Спартак Игнатов Михаил
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Комментарии (10)
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В "Спартаке" играют прост
1748864320
Болбой и подносчик воды ушел, а вы демогогию развели. Ромка из СКА ушел! Вот это новость!
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oyabun
1748866719
Рабинер практически всегда очень точно и правильно пишет. Вот про Мишу всё во мне отзывается. Тоже очень в него верил и видел в нём очень талантливого, техничного парня. Но талант без трудолюбия и предельной самоотдачи на поле не сделает из тебя того футболиста, которого хочет видеть в основе тренер. Очень жаль что не сложилось у него в Спартаке, но, увы.. Почему то вспомнился наш "русский Месси" Давыдов. Тоже столько надежд было.
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slavа0508
1748871556
Походу сбавил Миша в самоотдаче и перестал выкладываться на все сто . впрочем всё как у всех наших . вроде начинают гореть а потом раз и затухают ...
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DOCTOR PENALTY
1748872032
Какой он нахер талант?... 10 лет талантил и ничего не наталантил. За гол Наполи на руках его носить?... """"""
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Иван Петров 1986
1748874980
Мне тоже очень жаль. Жаль что с нашими ребятами не кому и некогда заниматься. Лучше купить плохонького иностранца и не заморачиваться. Своих скоро совсем не останется.
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R_a_i_n
1748875612
Даже хрустальный и вечно подающий надежды Ананидзе оставил больший след в истории.
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alefreddy
1748881139
хорошая новость-деградировал как игрок
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FWSPM
1748890215
такая чушь что дальше некуда...давно пора было сплавить это детя лемита и еще пяток вслед за ним фамилии всем известны
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