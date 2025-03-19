«Спартак» может отдать хавбека в аренду

Руководство «Спартака» примет решение по будущему полузащитника Михаила Игнатова ближе к завершению текущего сезона. Возможен вариант, при котором красно-белые продлят трудовой договор со своим воспитанником, после чего он отправится в аренду.

24-летний Игнатов провел в этом сезоне 9 матчей за «Спартак». Сейчас игрок травмирован.

Текущий контракт Игнатова со «Спартаком» рассчитан до конца декабря 2025 года.

Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 1,2 миллиона евро.