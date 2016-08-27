Сулейман Джабраилов - статистика
#86 | Полузащитник
|Имя
|Сулейман
|Отчество
|Максудович
|Фамилия
|Джабраилов
|Команда
|Анжи
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 января 1998 (25 лет)
|Рост
|175
|Вес
|67
|Имя
|Сулейман
|Отчество
|Максудович
|Фамилия
|Джабраилов
|Команда
|Анжи
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 января 1998 (25 лет)
|Рост
|175
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Анжи (мол)
|10
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2017
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|1:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|21.04.2017
|90' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|15.04.2017
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|1:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|16.03.2017
|1' -71'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:2
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|04.12.2016
|1' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|2:1
|Анжи (мол) (Махачкала)
|01.12.2016
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|19.11.2016
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|24.09.2016
|81' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|3:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|16.09.2016
|78' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|27.08.2016
|83' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|18.08.2016
|1' -78'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|13.08.2016
|62' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|29.07.2016
|83' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:3
|ЦСКА (мол) (Москва)