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    Сулейман Джабраилов - статистика

    #86 | Полузащитник
    Имя Сулейман
    Отчество Максудович
    Фамилия Джабраилов
    Команда Анжи
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 января 1998 (25 лет)
    Рост 175
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Анжи (мол) 10 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2017 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 1:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    21.04.2017 90' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 3:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    15.04.2017 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 1:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    16.03.2017 1' -71' Анжи (мол) (Махачкала) 0:2 Оренбург (мол) (Оренбург)
    04.12.2016 1' -90' Арсенал Т (мол) (Тула) 2:1 Анжи (мол) (Махачкала)
    01.12.2016 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 2:0 Амкар (мол) (Пермь)
    19.11.2016 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 4:1 Уфа (мол) (Уфа)
    24.09.2016 81' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 3:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    16.09.2016 78' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    27.08.2016 83' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 2:1 Спартак М (мол) (Москва)
    18.08.2016 1' -78' Рубин (мол) (Казань) 1:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    13.08.2016 62' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 2:1 Арсенал Т (мол) (Тула)
    29.07.2016 83' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 2:3 ЦСКА (мол) (Москва)
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