Виктор Черязов - статистика
#53 | Защитник
|Имя
|Виктор
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Черязов
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 февраля 1997 (26 лет)
|Имя
|Виктор
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Черязов
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 февраля 1997 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург (мол)
|17
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.12.2016
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|29.11.2016
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|6:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|25.11.2016
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|18.11.2016
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|05.11.2016
|46' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|2:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|30.10.2016
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:2
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|23.10.2016
|1' -82'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|15.10.2016
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:3
|Томь (мол) (Томск)
|30.09.2016
|1' -69'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|24.09.2016
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|2:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|15.09.2016
|1' -78'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|09.09.2016
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|4:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|26.08.2016
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:0
|Рубин (мол) (Казань)
|90'
|21.08.2016
|1' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|33'
|14.08.2016
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|3:3
|Амкар (мол) (Пермь)
|07.08.2016
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|2:6
|ЦСКА (мол) (Москва)
|29.07.2016
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)