Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Первая лига
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Люксембург. Национальный дивизион
Команды
Атерт Биссен
Роман Фербе
Трансферы
€ 175 тыс
Роман Фербе - трансферы
Атерт Биссен
29 мая 1993 (33)
#30 | Нападающий
192 см
Бельгия
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.07.17 / 22.07.21
Шарлеруа
Юнион СЖ
Свободный агент
Главные новости
Соболев – лучший бомбардир РПЛ в 2026 году
18:45
5
«Косте важнее мнение специалистов, чем какого-то мудака»: агент Тюкавина ответил Мэддисону
18:32
8
РПЛ. «Зенит» отпинал «Акрон» (5:0) на старте, у Соболева дубль, у Аугусто – дебютный гол
18:15
49
Тюкавина обвинили во вредительстве «Динамо»: «На кой он нужен?»
17:43
15
Соболев возглавил гонку бомбардиров РПЛ
17:23
8
Шварц прокомментировал 0:0 «Динамо» с «Крыльями»
16:54
1
Тюкавин ответил на слова скандального блогера Мэддисона про его игру
16:49
4
Видео
Соболев забил 3 гола за «Зенит» в 2 матчах
16:42
8
В «Динамо» отреагировали на 0:0 с «Крыльями»: «Впечатление противоречивое»
16:35
3
«Арсенал» рассматривает подписание Винисиуса
16:14
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+