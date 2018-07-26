Карлао - статистика
#50 | Защитник
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Роберто
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 января 1986 (37 лет)
|Рост
|182
|Вес
|78
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Роберто
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 января 1986 (37 лет)
|Рост
|182
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АПОЭЛ
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.08.2018
|1' -90'
|Астана (Астана)
|1:0
(2:1)п
|АПОЭЛ (Никосия)
|16'
|23.08.2018
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|1:0
|Астана (Астана)
|16.08.2018
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|3:1
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|09.08.2018
|1' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|2:2
|АПОЭЛ (Никосия)
|02.08.2018
|1' -90'
|Флора (Таллин)
|2:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|26.07.2018
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|5:0
|Флора (Таллин)