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Карлао
Статистика
Карлао - статистика
Завершил карьеру
19 января 1986 (40), Сан-Паулу
#50 | Защитник
182 см | 78 кг
Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Лига чемпионов 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Лига чемпионов 2014/2015
Лига Европы 2011/2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
АПОЭЛ
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
Астана
1 : 0
30.08.2018
АПОЭЛ
1' - 90'
16'
Лига Европы, 4 раунд
АПОЭЛ
1 : 0
23.08.2018
Астана
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
АПОЭЛ
3 : 1
16.08.2018
Хапоэль БШ
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Хапоэль БШ
2 : 2
09.08.2018
АПОЭЛ
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Флора
2 : 0
02.08.2018
АПОЭЛ
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
АПОЭЛ
5 : 0
26.07.2018
Флора
1' - 90'
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