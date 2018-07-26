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    Карлао - статистика

    #50 | Защитник
    Имя Карлос
    Фамилия Роберто
    Команда АПОЭЛ
    Состав Основной
    Родной город Сан-Паулу
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 января 1986 (37 лет)
    Рост 182
    Вес 78
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АПОЭЛ 6 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.08.2018 1' -90' Астана (Астана) 1:0
    (2:1)п    		 АПОЭЛ (Никосия)
    16'
    23.08.2018 1' -90' АПОЭЛ (Никосия) 1:0 Астана (Астана)
    16.08.2018 1' -90' АПОЭЛ (Никосия) 3:1 Хапоэль БШ (Беер-Шева)
    09.08.2018 1' -90' Хапоэль БШ (Беер-Шева) 2:2 АПОЭЛ (Никосия)
    02.08.2018 1' -90' Флора (Таллин) 2:0 АПОЭЛ (Никосия)
    26.07.2018 1' -90' АПОЭЛ (Никосия) 5:0 Флора (Таллин)
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