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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хапоэль БШ - АПОЭЛ
Хапоэль БШ - АПОЭЛ: обзор матча 09 августа 2018
Хапоэль БШ
09.08.2018, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
2 : 2
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
АПОЭЛ
42'
Д. Огочукву
70'
Э. Нвакаеме
13'
Н. Мораиш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хапоэль БШ - АПОЭЛ
Желтая карточка
Ш. Тзедек
90'
+6
Желтая карточка
Д. Эйнбиндер
77'
76'
Желтая карточка
Б. Ватерман
ГОЛ! 2:1!
Э. Нвакаеме
Пас отдал
Б. Биттон
70'
65'
Желтая карточка
П. Вурос
Желтая карточка
Э. Нвакаеме
63'
ГОЛ! 1:1!
Д. Огочукву
Пас отдал
Э. Нвакаеме
42'
34'
Желтая карточка
Э. Нсуе
23'
Желтая карточка
Т. Де Винсенти
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Мораиш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль БШ
1
Давид Гореш
ВР
5
Шир Тзедек
ЦЗ
20
Лоай Таха
ЦЗ
26
Бен Биттон
ЦЗ
30
Джон Огочукву
ЦП
9
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
24
Маор Меликсон
ЦП
9
Эден Бен-Басат
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Ран Козух
АПОЭЛ
24
Бой Ватерман
ВР
50
Карлао
ЦЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
26
Нуну Мораиш
ЦП
30
Томас Де Винсенти
АП
7
Роланд Салаи
ПВ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Вангелис Самиос
Хапоэль БШ
17
Матан Охайон
ЦЗ
28
Жульен Кето
ЦЗ
8
Марван Кабха
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
АПОЭЛ
22
Рафаэль Ромо
ВР
21
Живко Миланов
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
3-3-2
1
Гореш
5
Тзедек
20
Таха
26
Биттон
30
Огочукву
9
Эйнбиндер
24
Меликсон
9
Нвакаеме
9
Бен-Басат
2-1-2-1
24
Ватерман
50
Карлао
2
Вурос
26
Мораиш
7
Салаи
30
Де Винсенти
10
Нсуе
Остались в запасе
Хапоэль БШ
АПОЭЛ
17
Матан Охайон
ЦЗ
28
Жульен Кето
ЦЗ
8
Марван Кабха
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
Главный тренер
Ран Козух
22
Рафаэль Ромо
ВР
21
Живко Миланов
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
Главный тренер
Вангелис Самиос
Остались в запасе
17
Матан Охайон
ЦЗ
28
Жульен Кето
ЦЗ
8
Марван Кабха
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
Остались в запасе
22
Рафаэль Ромо
ВР
21
Живко Миланов
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
Главный тренер
Ран Козух
Главный тренер
Вангелис Самиос
Статистика матча Хапоэль БШ - АПОЭЛ
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
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