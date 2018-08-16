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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АПОЭЛ - Хапоэль БШ
АПОЭЛ - Хапоэль БШ: обзор матча 16 августа 2018
АПОЭЛ
16.08.2018, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
3 : 1
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Хапоэль БШ
19'
Э. Бен-Басат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АПОЭЛ - Хапоэль БШ
90'
+6
Желтая карточка
М. Охайон
Желтая карточка
Н. Иоанну
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
Д. Огочукву
81'
Желтая карточка
Б. Саар
70'
Желтая карточка
Л. Таха
Желтая карточка
Т. Де Винсенти
59'
45'
+5
Желтая карточка
Б. Биттон
38'
Желтая карточка
Э. Бен-Басат
19'
ГОЛ! 0:1!
Э. Бен-Басат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
24
Бой Ватерман
ВР
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
26
Нуну Мораиш
ЦП
30
Томас Де Винсенти
АП
7
Роланд Салаи
ПВ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Вангелис Самиос
Хапоэль БШ
1
Давид Гореш
ВР
17
Матан Охайон
ЦЗ
20
Лоай Таха
ЦЗ
26
Бен Биттон
ЦЗ
9
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
30
Джон Огочукву
ЦП
8
Марван Кабха
ЦП
9
Эден Бен-Басат
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Ран Козух
АПОЭЛ
22
Рафаэль Ромо
ВР
14
Николас Иоанну
ЦЗ
21
Живко Миланов
ЦЗ
30
Георгис Меркис
ЦЗ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
Хапоэль БШ
5
Шир Тзедек
ЦЗ
28
Жульен Кето
ЦЗ
24
Маор Меликсон
ЦП
16
Нив Жрихан
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
2-1-2-1
24
Ватерман
2
Вурос
50
Карлао
26
Мораиш
30
Де Винсенти
7
Салаи
10
Нсуе
3-3-2
1
Гореш
17
Охайон
20
Таха
26
Биттон
9
Эйнбиндер
30
Огочукву
8
Кабха
9
Нвакаеме
9
Бен-Басат
Остались в запасе
АПОЭЛ
Хапоэль БШ
22
Рафаэль Ромо
ВР
14
Николас Иоанну
ЦЗ
21
Живко Миланов
ЦЗ
30
Георгис Меркис
ЦЗ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
Главный тренер
Вангелис Самиос
5
Шир Тзедек
ЦЗ
28
Жульен Кето
ЦЗ
24
Маор Меликсон
ЦП
16
Нив Жрихан
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
Главный тренер
Ран Козух
Остались в запасе
22
Рафаэль Ромо
ВР
14
Николас Иоанну
ЦЗ
21
Живко Миланов
ЦЗ
30
Георгис Меркис
ЦЗ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
Остались в запасе
5
Шир Тзедек
ЦЗ
28
Жульен Кето
ЦЗ
24
Маор Меликсон
ЦП
16
Нив Жрихан
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
Главный тренер
Вангелис Самиос
Главный тренер
Ран Козух
Статистика матча АПОЭЛ - Хапоэль БШ
2
8
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
8
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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