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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АПОЭЛ - Флора
АПОЭЛ - Флора: обзор матча 26 июля 2018
АПОЭЛ
26.07.2018, четверг, 20:00
Лига Европы, 2 раунд
5 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Флора
47'
Н. Мораиш (П)
73'
Р. Салаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АПОЭЛ - Флора
ГОЛ! 2:0!
Р. Салаи
73'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Мораиш
47'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
24
Бой Ватерман
ВР
21
Живко Миланов
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
26
Нуну Мораиш
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
Главный тренер
Вангелис Самиос
Флора
1
Микхел Аксалу
ВР
73
Маит Тоом
ВР
21
Мадис Вихманн
ЦЗ
19
Герт Камс
ЦЗ
15
Рауно Саппинен
ЦП
19
Александр Дмитриев
ЦП
Главный тренер
Норберт Хюрт
АПОЭЛ
22
Рафаэль Ромо
ВР
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
30
Георгис Меркис
ЦЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
3-2-1
24
Ватерман
21
Миланов
50
Карлао
14
Иоанну
26
Мораиш
7
Эфрем
7
Салаи
2-2
1
Аксалу
21
Вихманн
19
Камс
15
Саппинен
19
Дмитриев
Остались в запасе
АПОЭЛ
Флора
22
Рафаэль Ромо
ВР
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
30
Георгис Меркис
ЦЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
Главный тренер
Вангелис Самиос
Главный тренер
Норберт Хюрт
Остались в запасе
22
Рафаэль Ромо
ВР
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
30
Георгис Меркис
ЦЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
Главный тренер
Вангелис Самиос
Главный тренер
Норберт Хюрт
Статистика матча АПОЭЛ - Флора
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Флора
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Флора
2 : 0
01.11.2026
Нарва Транс
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Калью
2 : 1
25.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Харью
3 : 1
21.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Флора
2 : 0
18.10.2026
Таммека
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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