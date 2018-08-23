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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АПОЭЛ - Астана
АПОЭЛ - Астана: обзор матча 23 августа 2018
АПОЭЛ
23.08.2018, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Астана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АПОЭЛ - Астана
86'
Желтая карточка
А. Рукавина
67'
Желтая карточка
П. Энрике
55'
Желтая карточка
Л. Кляйнхайзлер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
24
Бой Ватерман
ВР
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
26
Нуну Мораиш
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Вангелис Самиос
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
44
Евгений Постников
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
18
Иван Маевский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
30
Жуниор Кабананга
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
АПОЭЛ
22
Рафаэль Ромо
ВР
14
Николас Иоанну
ЦЗ
21
Живко Миланов
ЦЗ
30
Георгис Меркис
ЦЗ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Астана
35
Александр Мокин
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
27
Юрий Логвиненко
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
2-1-1-1
24
Ватерман
2
Вурос
50
Карлао
26
Мораиш
7
Салаи
10
Нсуе
4-3-1-2
1
Ерич
2
Малый
44
Постников
2
Рукавина
77
Шомко
18
Маевский
10
Томасов
7
Мужиков
30
Кляйнхайзлер
7
Энрике
30
Кабананга
Остались в запасе
АПОЭЛ
Астана
22
Рафаэль Ромо
ВР
14
Николас Иоанну
ЦЗ
21
Живко Миланов
ЦЗ
30
Георгис Меркис
ЦЗ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Главный тренер
Вангелис Самиос
35
Александр Мокин
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
27
Юрий Логвиненко
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
22
Рафаэль Ромо
ВР
14
Николас Иоанну
ЦЗ
21
Живко Миланов
ЦЗ
30
Георгис Меркис
ЦЗ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Остались в запасе
35
Александр Мокин
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
27
Юрий Логвиненко
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
Главный тренер
Вангелис Самиос
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча АПОЭЛ - Астана
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
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