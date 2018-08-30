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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Астана - АПОЭЛ
Астана - АПОЭЛ: обзор матча 30 августа 2018
Астана
30.08.2018, четверг, 17:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 0
Первый матч – 0 : 1
Счет по пенальти – 2 : 1
Завершен
АПОЭЛ
16'
П. Энрике (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астана - АПОЭЛ
Желтая карточка
П. Энрике
108'
Желтая карточка
М. Аничич
98'
Желтая карточка
Д. Шомко
74'
Желтая карточка
Р. Алмейда
58'
19'
Желтая карточка
Р. Салаи
16'
Желтая карточка
Карлао
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Энрике
16'
Желтая карточка
С. Мужиков
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
44
Евгений Постников
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
7
Серикжан Мужиков
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
30
Жуниор Кабананга
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
АПОЭЛ
24
Бой Ватерман
ВР
50
Карлао
ЦЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
26
Нуну Мораиш
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Вангелис Самиос
Астана
35
Александр Мокин
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
27
Юрий Логвиненко
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
99
Алексей Щеткин
ЦФ
АПОЭЛ
22
Рафаэль Ромо
ВР
30
Георгис Меркис
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
30
Томас Де Винсенти
АП
4-3-1-2
1
Ерич
77
Шомко
44
Постников
2
Рукавина
5
Аничич
7
Мужиков
10
Томасов
18
Маевский
30
Кляйнхайзлер
7
Энрике
30
Кабананга
2-1-1-2
24
Ватерман
50
Карлао
2
Вурос
26
Мораиш
7
Салаи
10
Нсуе
16
Гоочаннеиджад
Остались в запасе
Астана
АПОЭЛ
35
Александр Мокин
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
27
Юрий Логвиненко
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
30
Томас Де Винсенти
АП
22
Рафаэль Ромо
ВР
30
Георгис Меркис
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
Главный тренер
Вангелис Самиос
Остались в запасе
35
Александр Мокин
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
27
Юрий Логвиненко
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Остались в запасе
30
Томас Де Винсенти
АП
22
Рафаэль Ромо
ВР
30
Георгис Меркис
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Вангелис Самиос
Статистика матча Астана - АПОЭЛ
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
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