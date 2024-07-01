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Ярослав Шкурко
Трансферы
Ярослав Шкурко - трансферы
Завершил карьеру
8 февраля 1991 (35), Керчь
#16 | Полузащитник
Беларусь
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.07.24 / -
Без клуба
Завершил
Завершил
01.01.24 / 01.07.24
МЛ Витебск
Без клуба
Свободный агент
17.04.20 / 01.01.24
Белшина
МЛ Витебск
Свободный агент
27.07.17 / 17.04.20
Нафтан
Белшина
Свободный агент
27.02.17 / 27.07.17
Славия-Мозырь
Нафтан
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