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Сильвен Вильторд
Статистика
Сильвен Вильторд - статистика
Завершил карьеру
10 мая 1974 (52)
| Нападающий
174 см | 70 кг
Франция
Статистика
Новости
Публикации
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2008/2009
Кубок УЕФА 2007/2008
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Марсель
13
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Марсель
4 : 0
30.05.2009
Ренн
73' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Нанси
1 : 2
23.05.2009
Марсель
82' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Марсель
1 : 3
17.05.2009
Лион
69' - 90'
81'
Франция. Лига 1, 35 тур
Ницца
0 : 2
13.05.2009
Марсель
90' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Марсель
2 : 2
02.05.2009
Тулуза
83' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Лорьян
1 : 2
19.04.2009
Марсель
52' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
4 : 1
12.04.2009
Гренобль
46' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Сент-Этьен
0 : 3
05.04.2009
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Марсель
2 : 0
21.03.2009
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
0 : 0
07.03.2009
Валансьен
79' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Кан
0 : 1
01.03.2009
Марсель
9' - 88'
Франция. Лига 1, 25 тур
Марсель
0 : 0
22.02.2009
Ле Ман
75' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Монако
0 : 1
15.02.2009
Марсель
1' - 68'
Франция. Лига 1, 23 тур
Марсель
1 : 0
08.02.2009
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Сошо
1 : 0
01.02.2009
Марсель
1' - 69'
Франция. Лига 1, 16 тур
Ренн
1 : 0
30.11.2008
ПСЖ
Был в запасе
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