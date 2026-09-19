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Серия А 2026/2027
Команды
Удинезе
Кристиан Кабаселе
Статистика
€ 750 тыс
Кристиан Кабаселе - статистика
Удинезе
24 февраля 1991 (35), Лубумбаши
#27 | Защитник
187 см
Бельгия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
0 : 1
19.09.2026
Кальяри
1' - 71'
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
5 : 3
14.09.2026
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 2
07.09.2026
Лацио
38' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Италия. Серия А 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
Италия. Серия А 2023/2024
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Англия. Кубок лиги 2021/2022
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Англия. Кубок лиги 2020/2021
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Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2017/2018
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Удинезе
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
0 : 1
19.09.2026
Кальяри
1' - 71'
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
5 : 3
14.09.2026
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 2
07.09.2026
Лацио
38' - 90'
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