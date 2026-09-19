Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2026/2027 Италия. Серия А 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Италия. Серия А 2023/2024 Англия. Чемпионшип 2022/2023 Англия. Кубок лиги 2021/2022 Англия. Премьер-лига 2021/2022 Англия. Кубок лиги 2020/2021 Англия. Чемпионшип 2020/2021 Англия. Кубок 2019/2020 Англия. Премьер-лига 2019/2020 Англия. Кубок 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017