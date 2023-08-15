Введите ваш ник на сайте
Григорий Коробов - трансферы

БроукБойз
10 июня 1997 (28)
#97 | Защитник
186 см | 83 кг
Россия
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
15.08.23 / -
Амкал
БроукБойз
?
01.07.18 / 01.01.19
Знамя Труда
Без клуба
Свободный агент
25.02.16 / 01.07.18
Мастер-Сатурн
Знамя Труда
?
