Григорий Коробов - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Григорий
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Коробов
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|186
|Вес
|83
|Имя
|Григорий
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Коробов
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|186
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Знамя Труда
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2016
|44' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:2
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)