Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Григорий Коробов - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Григорий
    Отчество Андреевич
    Фамилия Коробов
    Команда Знамя Труда
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 июня 1997 (25 лет)
    Рост 186
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Знамя Труда 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.04.2016 44' -90' Знамя Труда (Орехово-Зуево) 0:2 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    • Читайте нас: 
    11