У Даку в «Спартаке» останется бонус за лояльность

Доход нападающего Мирлинда Даку после ожидаемого перехода в «Спартак» увеличится менее чем 10 процентов по сравнению с тем, что был в «Рубине».

В казанском клубе его зарплата составляла 2 миллиона евро в год. Еще 1,5 миллиона евро албанец получал в качестве ежегодного бонуса за лояльность, по сути, за то, что футболист никуда не ушел.

В «Спартаке» зарплата Даку составит около 2,5 миллионов евро в год. Предусмотрен и аналогичный бонус за лояльность. В московском клубе он составит 1,25 миллиона евро в год. В сумме Даку сможет гарантированно получать 3,75 в сравнении с 3,5 миллиона, которые он зарабатывает в «Рубине».

Также у форварда в казанском клубе был предусмотрен бонус в 500 тысяч евро, в случае, если он стал бы чемпионом в составе «Рубина» и 200 тысяч евро за звание лучшего бомбардира. Дополнительные выплати были и в том случае, если татарстанская команда заканчивала сезон на местах со 2-го по 5-е. В «Спартаке» для Даку тоже предусмотрены бонусы.

Агенты футболиста заработали за год уже около 3 миллионов евро на сделках с албанцем (официально – подъемные футболиста). Сначала 1,5 миллиона на продлении контракта с «Рубином» и вот еще 1,5 миллиона за подписание контракта со «Спартаком», которое ожидается в ближайшее время.