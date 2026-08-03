Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

У Даку в «Спартаке» останется бонус за лояльность

Сегодня, 14:10
13

Доход нападающего Мирлинда Даку после ожидаемого перехода в «Спартак» увеличится менее чем 10 процентов по сравнению с тем, что был в «Рубине».

В казанском клубе его зарплата составляла 2 миллиона евро в год. Еще 1,5 миллиона евро албанец получал в качестве ежегодного бонуса за лояльность, по сути, за то, что футболист никуда не ушел.

В «Спартаке» зарплата Даку составит около 2,5 миллионов евро в год. Предусмотрен и аналогичный бонус за лояльность. В московском клубе он составит 1,25 миллиона евро в год. В сумме Даку сможет гарантированно получать 3,75 в сравнении с 3,5 миллиона, которые он зарабатывает в «Рубине».

Также у форварда в казанском клубе был предусмотрен бонус в 500 тысяч евро, в случае, если он стал бы чемпионом в составе «Рубина» и 200 тысяч евро за звание лучшего бомбардира. Дополнительные выплати были и в том случае, если татарстанская команда заканчивала сезон на местах со 2-го по 5-е. В «Спартаке» для Даку тоже предусмотрены бонусы.

Агенты футболиста заработали за год уже около 3 миллионов евро на сделках с албанцем (официально – подъемные футболиста). Сначала 1,5 миллиона на продлении контракта с «Рубином» и вот еще 1,5 миллиона за подписание контракта со «Спартаком», которое ожидается в ближайшее время.

  • 28-летний Даку забил 2 гола в 2 матчах РПЛ в этом сезоне.
  • Даку выступает за «Рубин» с лета 2023 года. В 93 матчах за казанцев на его счету 38 забитых мячей и 13 ассистов.

Еще по теме:
Назначены судьи на матчи 1-го тура Пути РПЛ Кубка России 2
Мостовой оценил шансы «Спартака» и «Зенита» на чемпионство 4
Литвинов – о падении в штрафной «Ахмата»: «Если это не пенальти, то что тогда пенальти?» 9
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Даку Мирлинд
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1785756154
Надо ещё за каждый выход в основе на поле добавить.За целование креста...тьфу-"розы" и эмблемы...
Ответить
ТяжелаяАртиллерия
1785758116
Целая авоська огурцов, его ждет в спартаке.
Ответить
FROLL007
1785759499
В свинарне стринги научится носить. Гыгыгы
Ответить
DMитрий
1785764992
Бонус за лояльность... Пришёл в клуб, не получилось, год провафлил, получил 2,5 млн., его решили продать. А он, - не хрена! Я лояльный парень, не уйду, пополирую скамейку. Я вас люблю за 1,25 млн. 😘🥰
Ответить
VPERDIV SPARTAK
1785765436
Агентов Спартак любит кормить народными деньгами!!! И судей тоже.... Спартак давно пора расформировать как убыточную кампашку
Ответить
Гавроша Девятый
1785767914
Ссать!
Ответить
Главные новости
Семин двумя словами описал Слуцкого
18:48
ЦСКА задерживает трансфер нападающего за 15 миллионов
18:39
ФотоЭкс-капитан «Ливерпуля» перешел в «Челси»
18:17
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
18:10
ВидеоЭкс-арбитр ФИФА указал на судейскую ошибку против «Спартака»
17:56
1
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
17:46
3
Гусев прояснил ситуацию с назначением в «Ростов»
16:44
3
Мостовой – о Слуцком: «Два раза обосрался с командой, которая первые места занимала»
16:40
20
«Рубин» арендовал участника ЧМ-2026
16:30
2
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
16:16
Все новости
Все новости
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
18:30
В Госдуме прокомментировали жалобу жены Смолова
17:35
1
Губерниев – о тренере РПЛ: «Посмотрим, сколько туров он протянет»
17:23
Защитник «Краснодара» оценил спорный пенальти в матче с «Факелом»
16:54
1
Гусев прояснил ситуацию с назначением в «Ростов»
16:44
3
«Рубин» арендовал участника ЧМ-2026
16:30
2
В «Ростове» отреагировали на новость о приглашении Гусева
15:27
2
«Зенит» продал полузащитника «Оренбургу»
15:15
5
Президент РПЛ назвал футболиста-символа лиги
14:50
3
«Локомотив» дал ответ «Галатасараю» по Батракову
14:45
3
«Крылья Советов» начали переговоры об аренде игрока «Зенита»
14:36
3
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
14:29
7
У Даку в «Спартаке» останется бонус за лояльность
14:10
13
Стало известно, кто может заменить Даку в «Рубине»
13:39
5
Мостовой оценил шансы «Спартака» и «Зенита» на чемпионство
13:28
4
«Зенит» поборется с «Бенфикой» за защитника «Крузейро»
13:16
Литвинов – о падении в штрафной «Ахмата»: «Если это не пенальти, то что тогда пенальти?»
12:48
9
Семин назвал игрока, который станет одним из лидеров сборной России
12:39
2
В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги
12:28
5
Семин назвал лидера «Зенита» – это не Глушенков
11:58
1
ФотоЛегионер, покинувший «Спартак», нашел новый клуб
11:49
5
«Зенит» заинтересован в Батракове, который не хочет в Турцию
11:38
12
Губерниев: «Спартаку» многовато пенальти ставят в начале сезона»
11:25
7
Фото«Балтика» подписала 18-летнего игрока «Локомотива»
11:10
1
Названа сумма, за которую «Спартак» согласится продать Ливая
10:59
3
Глушенкова оценили на готовность к переходу в «Реал» или «Барселону»
10:47
3
«Зенит» пока не ведет переговоров по новым контрактам с Мостовым и Глушенковым
10:29
4
Черчесов – об удалении Касинтуры: «Если это красная, то за одну секунду видно»
10:18
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+