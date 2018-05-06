Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Томаш Кушчак - статистика

Завершил карьеру
20 марта 1982 (44), Кросно-Оджаньске
#29 | Вратарь
190 см | 84 кг
Польша
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бирмингем Сити
10
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Бирмингем Сити
3 : 1
06.05.2018
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 1
28.04.2018
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
21.04.2018
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Вулверхэмптон
2 : 0
15.04.2018
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Бристоль Сити
3 : 1
10.04.2018
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
07.04.2018
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Болтон
0 : 1
03.04.2018
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
31.03.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.03.2018
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Кардифф
3 : 2
10.03.2018
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Бирмингем Сити
0 : 1
06.03.2018
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Астон Вилла
2 : 0
11.02.2018
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
25.11.2017
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Мидлсбро
2 : 0
22.11.2017
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
18.11.2017
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Барнсли
2 : 0
04.11.2017
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
0 : 2
01.11.2017
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
0 : 0
29.10.2017
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
2 : 0
21.10.2017
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
13.10.2017
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Халл Сити
6 : 1
30.09.2017
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
27.09.2017
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Дерби Каунти
1 : 1
23.09.2017
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бирмингем Сити
1 : 3
16.09.2017
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Лидс
2 : 0
12.09.2017
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Норвич Сити
1 : 0
09.09.2017
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Бирмингем Сити
0 : 2
26.08.2017
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Бирмингем Сити
0 : 0
15.08.2017
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
12.08.2017
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ипсвич Таун
1 : 0
05.08.2017
Бирмингем Сити
Был в запасе
Главные новости
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
3
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
75
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
Вчера, 22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
Вчера, 21:27
18
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
Вчера, 20:54
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+