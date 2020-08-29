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Румыния. Лига I
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Сепси
Димитри Оберлен
Статистика
€ 200 тыс
Димитри Оберлен - статистика
Сепси
27 сентября 1997 (28), Яунде
#11 | Нападающий
182 см
Швейцария
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Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Румыния. Лига I, 7 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
29.08.2026
Сепси
Был в запасе
Статистика по турнирам
Румыния. Лига I 2026/2027
Румыния. Лига I 2024/2025
Швейцария. Суперлига 2022/2023
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Швейцария. Суперлига 2018/2019
Лига чемпионов 2017/2018
Швейцария. Суперлига 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Серветт
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Янг Бойз
3 : 0
14.08.2022
Серветт
66' - 90'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Серветт
1 : 0
06.08.2022
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Сьон
0 : 0
30.07.2022
Серветт
76' - 90'
90'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Базель
1 : 1
24.07.2022
Серветт
61' - 90'
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Серветт
1 : 0
17.07.2022
Санкт-Галлен
72' - 90'
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