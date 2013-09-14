Джермэйн Пеннант - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Джермэйн
|Фамилия
|Пеннант
|Команда
|Уиган Атлетик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 января 1983 (40 лет)
|Рост
|173
|Вес
|63
|Имя
|Джермэйн
|Фамилия
|Пеннант
|Команда
|Уиган Атлетик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 января 1983 (40 лет)
|Рост
|173
|Вес
|63
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сток Сити
|8
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.01.2014
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|3:5
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|01.01.2014
|72' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|90'
|29.12.2013
|68' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|3:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|21.12.2013
|72' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:1
|Астон Вилла (Бирмингем)
|14.12.2013
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|07.12.2013
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|3:2
|Челси (Лондон)
|04.12.2013
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:0
|Кардифф (Кардифф)
|29.09.2013
|46' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Норвич Сити (Норвич)
|22.09.2013
|75' -90'
|Арсенал (Лондон)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|14.09.2013
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:0
|Манчестер Сити (Манчестер)
|31.08.2013
|76' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|0:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|82'
|24.08.2013
|70' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:1
|Кристал Пэлас (Лондон)
|17.08.2013
|63' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)