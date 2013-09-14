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    Джермэйн Пеннант - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Джермэйн
    Фамилия Пеннант
    Команда Уиган Атлетик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 января 1983 (40 лет)
    Рост 173
    Вес 63
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сток Сити 8 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.01.2014 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 3:5 Ливерпуль (Ливерпуль)
    01.01.2014 72' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:1 Эвертон (Ливерпуль)
    90'
    29.12.2013 68' -90' Тоттенхэм (Лондон) 3:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    21.12.2013 72' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:1 Астон Вилла (Бирмингем)
    14.12.2013 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    07.12.2013 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 3:2 Челси (Лондон)
    04.12.2013 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:0 Кардифф (Кардифф)
    29.09.2013 46' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Норвич Сити (Норвич)
    22.09.2013 75' -90' Арсенал (Лондон) 3:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    14.09.2013 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:0 Манчестер Сити (Манчестер)
    31.08.2013 76' -90' Вест Хэм (Лондон) 0:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    82'
    24.08.2013 70' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:1 Кристал Пэлас (Лондон)
    17.08.2013 63' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 1:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
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