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Сток Сити - Эвертон
Сток Сити - Эвертон: обзор матча 01 января 2014
Сток Сити
01.01.2014, среда, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Эвертон
50'
У. Ассаиди
90+2'
Л. Бэйнс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Эвертон
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Бэйнс
Желтая карточка
Д. Пеннант
90'
+1
82'
Замена
С. Нейсмит
️️️️
Р. Лукаку
Замена
У. Паласиос
️️️️
Ч. Адам
81'
Замена
Д. Пеннант
️️️️
Д. Уолтерс
72'
71'
Замена
Н. Елавич
️️️️
Д. МакКарти
71'
Замена
Л. Осман
️️️️
С. Пиенаар
68'
Желтая карточка
К. Миральяс
Желтая карточка
Г. Уилэн
64'
Желтая карточка
Р. Шоукросс
57'
Желтая карточка
Д. Кэмерон
51'
ГОЛ! 1:0!
У. Ассаиди
50'
Замена
Д. Батлэнд
️️️️
Т. Соренсен
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
16
Чарли Адам
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
6
Росс Баркли
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
21
Леон Осман
ПП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
4-3-1-2
29
Соренсен
33
Питерс
17
Шоукросс
36
Уилсон
5
Кэмерон
16
Адам
12
Уилэн
15
Н'Зонзи
24
Ассаиди
19
Уолтерс
15
Крауч
4-4-2
1
Ховард
23
Коулмен
6
Стоунз
21
Алькарас
3
Бэйнс
6
Баркли
16
МакКарти
18
Бэрри
20
Пиенаар
9
Лукаку
87
Миральяс
29
Соренсен
1
Батлэнд
1
Батлэнд
29
Соренсен
16
Адам
8
Паласиос
8
Паласиос
16
Адам
19
Уолтерс
7
Пеннант
7
Пеннант
19
Уолтерс
20
Пиенаар
21
Осман
21
Осман
20
Пиенаар
9
Лукаку
14
Нейсмит
14
Нейсмит
9
Лукаку
16
МакКарти
18
Елавич
18
Елавич
16
МакКарти
Остались в запасе
Сток Сити
Эвертон
5
Марк Муниеса
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
5
Марк Муниеса
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Сток Сити - Эвертон
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Британния Стэдиум
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