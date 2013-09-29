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Сток Сити - Норвич Сити
Сток Сити - Норвич Сити: обзор матча 29 сентября 2013
Сток Сити
29.09.2013, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Норвич Сити
34'
Д. Хаусон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Норвич Сити
83'
Замена
С. Уиттакер
️️️️
Э. Пилкингтон
76'
Замена
Й. Элмандер
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
Желтая карточка
Э. Питерс
75'
Замена
П. Крауч
️️️️
К. Джонс
66'
Замена
С. Айрленд
️️️️
Д. Уолтерс
46'
Замена
Д. Пеннант
️️️️
Ч. Адам
46'
42'
Желтая карточка
Л. Фер
34'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хаусон
Пас отдал
Э. Пилкингтон
Желтая карточка
М. Уилсон
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
7
Стивен Айрленд
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
3-2-2-3
31
Бегович
17
Шоукросс
6
Хут
36
Уилсон
5
Кэмерон
33
Питерс
16
Адам
15
Н'Зонзи
19
Уолтерс
9
Джонс
7
Арнаутович
4-1-4-1
26
Радди
6
Беннетт
6
Тернер
16
Мартин
13
Ольссон
8
Фер
23
Снодграсс
16
Хаусон
6
Теттей
13
Пилкингтон
9
ван Вольфсвинкел
19
Уолтерс
7
Айрленд
7
Айрленд
19
Уолтерс
16
Адам
7
Пеннант
7
Пеннант
16
Адам
9
Джонс
15
Крауч
15
Крауч
9
Джонс
13
Пилкингтон
3
Уиттакер
3
Уиттакер
13
Пилкингтон
9
ван Вольфсвинкел
11
Элмандер
11
Элмандер
9
ван Вольфсвинкел
Остались в запасе
Сток Сити
Норвич Сити
29
Томас Соренсен
ВР
12
Гленн Уилэн
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
Главный тренер
Марк Хьюз
31
Марк Банн
ВР
4
Брэдли Джонсон
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
12
Гленн Уилэн
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
4
Брэдли Джонсон
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Сток Сити - Норвич Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Британния Стэдиум
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