Юрий Романюк - статистика
#47 | Защитник
|Имя
|Юрий
|Фамилия
|Романюк
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|176
|Вес
|69
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Юрий
|Фамилия
|Романюк
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|176
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.11.2022
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)