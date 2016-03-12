|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сибирь
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.05.2016
|77' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:2
|Тосно (Тосно)
|25.04.2016
|Был в запасе
|Арсенал (Тула)
|3:1
|Сибирь (Новосибирск)
|18.04.2016
|81' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|11.04.2016
|75' -90'
|Байкал (Иркутск)
|0:6
|Сибирь (Новосибирск)
|07.04.2016
|71' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:1
|Факел (Воронеж)
|03.04.2016
|71' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|3:0
|Сибирь (Новосибирск)
|27.03.2016
|1' -46'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|20.03.2016
|80' -90'
|Балтика (Калининград)
|3:1
|Сибирь (Новосибирск)
|16.03.2016
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|2:2
|Армавир (Армавир)
|12.03.2016
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|1:2
|Волга (Нижний Новгород)