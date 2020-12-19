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Лукас Лима
Статистика
Лукас Лима - статистика
Завершил карьеру
10 октября 1991 (34)
#6 | Защитник
178 см
Бразилия
Статистика
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Статистика по турнирам
Лига конференций 2024/2025
Турция. Суперлига 2024/2025
Турция. Суперлига 2023/2024
Бразилия. Серия А 2022
Лига конференций 2022/2023
Турция. Суперлига 2022/2023
Бразилия. Серия А 2021
Бразилия. Серия А 2020
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Истанбул Башакшехир
9
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 6 тур
Серкль Брюгге
1 : 1
19.12.2024
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
Лига конференций, 5 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 1
12.12.2024
Хайденхайм
1' - 90'
Лига конференций, 4 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
27.11.2024
Петрокуб
Был в запасе
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 2
07.11.2024
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
82'
Лига конференций, 2 тур
Целе
5 : 1
24.10.2024
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Лига конференций, 1 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 2
02.10.2024
Рапид
75' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Истанбул Башакшехир
2 : 0
28.08.2024
Сент-Патрикс
77' - 90'
82'
Лига конференций, 4 раунд
Сент-Патрикс
0 : 0
22.08.2024
Истанбул Башакшехир
83' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Истанбул Башакшехир
2 : 0
15.08.2024
Иберия 1999
74' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Иберия 1999
0 : 1
08.08.2024
Истанбул Башакшехир
88' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Ла Фиорита
0 : 4
01.08.2024
Истанбул Башакшехир
83' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Истанбул Башакшехир
6 : 1
25.07.2024
Ла Фиорита
Был в запасе
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