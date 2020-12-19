Статистика по турнирам

Лига конференций 2024/2025 Турция. Суперлига 2024/2025 Турция. Суперлига 2023/2024 Бразилия. Серия А 2022 Лига конференций 2022/2023 Турция. Суперлига 2022/2023 Бразилия. Серия А 2021 Бразилия. Серия А 2020 Франция. Лига 1 2019/2020 Франция. Кубок лиги 2018/2019 Франция. Лига 1 2018/2019 Франция. Лига 1 2017/2018 Франция. Кубок лиги 2016/2017 Франция. Лига 1 2016/2017