Диего Факундес - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Факундес
|Команда
|Остин
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|171
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Факундес
|Команда
|Остин
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|171
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|71' - 90'
|Реал Солт-Лейк
|1:2
|Остин
|США. МЛС, 4 тур
|05.03.2023
|1' - 76'
|Остин
|1:0
|Монреаль Импакт
|США. МЛС, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Остин
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|71' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|1:2
|Остин (Остин)
|05.03.2023
|1' -76'
|Остин (Остин)
|1:0
|Монреаль Импакт (Монреаль)