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    Диего Факундес - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Диего
    Фамилия Факундес
    Команда Остин
    Состав Основной
    Родной город Монтевидео
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 171
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 71' - 90' Реал Солт-Лейк 1:2 Остин США. МЛС, 4 тур
    05.03.2023 1' - 76' Остин 1:0 Монреаль Импакт США. МЛС, 3 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Остин 2 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.03.2023 71' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 1:2 Остин (Остин)
    05.03.2023 1' -76' Остин (Остин) 1:0 Монреаль Импакт (Монреаль)
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