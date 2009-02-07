Джастин Хойт - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Джастин
|Фамилия
|Хойт
|Команда
|Миллуолл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 ноября 1984 (38 лет)
|Рост
|180
|Вес
|67
|Имя
|Джастин
|Фамилия
|Хойт
|Команда
|Миллуолл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 ноября 1984 (38 лет)
|Рост
|180
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мидлсбро
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.05.2009
|1' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|2:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|16.05.2009
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:1
|Астон Вилла (Бирмингем)
|02.05.2009
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|0:2
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|26.04.2009
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|2:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|04.04.2009
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|4:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|21.03.2009
|81' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|04.03.2009
|1' -70'
|Тоттенхэм (Лондон)
|4:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|28.02.2009
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|21.02.2009
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|0:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|07.02.2009
|68' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|1:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|06.12.2008
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|29.11.2008
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|0:0
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|22.11.2008
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:3
|Болтон (Болтон)
|16.11.2008
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|09.11.2008
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|1:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|01.11.2008
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:1
|Вест Хэм (Лондон)
|04.10.2008
|1' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|27.09.2008
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|0:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|20.09.2008
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|2:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|13.09.2008
|1' -90'
|Портсмут (Портсмут)
|2:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|30.08.2008
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|23.08.2008
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)