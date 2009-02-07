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    Джастин Хойт - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Джастин
    Фамилия Хойт
    Команда Миллуолл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 ноября 1984 (38 лет)
    Рост 180
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мидлсбро 9 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.05.2009 1' -90' Вест Хэм (Лондон) 2:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    16.05.2009 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 1:1 Астон Вилла (Бирмингем)
    02.05.2009 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 0:2 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    26.04.2009 Был в запасе Арсенал (Лондон) 2:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    04.04.2009 1' -90' Болтон (Болтон) 4:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    21.03.2009 81' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    04.03.2009 1' -70' Тоттенхэм (Лондон) 4:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    28.02.2009 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 2:0 Ливерпуль (Ливерпуль)
    21.02.2009 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 0:0 Уиган Атлетик (Уиган)
    07.02.2009 68' -90' Манчестер Сити (Манчестер) 1:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    06.12.2008 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    29.11.2008 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 0:0 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    22.11.2008 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 1:3 Болтон (Болтон)
    16.11.2008 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 1:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    09.11.2008 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 1:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    01.11.2008 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 1:1 Вест Хэм (Лондон)
    04.10.2008 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 0:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    27.09.2008 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 0:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    20.09.2008 1' -90' Сандерленд (Сандерленд) 2:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    13.09.2008 1' -90' Портсмут (Портсмут) 2:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    30.08.2008 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 2:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    23.08.2008 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 2:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
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