Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Болтон - Мидлсбро
Болтон - Мидлсбро: обзор матча 04 апреля 2009
Болтон
04.04.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
4 : 1
Завершен
Мидлсбро
8'
К. Дэйвис
44'
Г. Кэхилл
78'
М. Тэйлор
84'
Р. Гарднер
38'
Г. О'Нил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Мидлсбро
ГОЛ! 4:1!
Р. Гарднер
Желтая карточка
Г. О'Нил
Замена
К. Бешам
️️️️
Й. Элмандер
ГОЛ! 3:1!
М. Тэйлор
Замена
М. Эмнес
️️️️
Д. Алиадьер
Желтая карточка
Ф. Муамба
ГОЛ! 2:1!
Г. Кэхилл
ГОЛ! 1:1!
Г. О'Нил
Замена
Э. Тэйлор
️️️️
Э. Погатец
ГОЛ! 1:0!
К. Дэйвис
Желтая карточка
Д. Шитту
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
28
Дэнни Шитту
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
16
Рикардо Гарднер
ЦП
0
Гэвин МакКэнн
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
Мидлсбро
25
Брэд Джонс
ВР
25
Джастин Хойт
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
4
Мэттью Бэйтс
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
14
Джереми Алиадьер
ЦФ
10
Афонсо Алвеш
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Болтон
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Ники Хант
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
21
Тамир Коэн
ЦП
11
Эби Смолярек
ЦФ
Мидлсбро
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
29
Энтони МакМахон
ПЗ
41
Джош Уолкер
ЦП
20
Мохамед Шауки
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
9
Марлон Кинг
ЦФ
4-4-2
22
Яскилайнен
2
Самуэль
24
Кэхилл
28
Шитту
31
Стейнссон
31
Тэйлор
0
МакКэнн
21
Муамба
16
Гарднер
24
Дэйвис
11
Элмандер
4-3-3
25
Джонс
6
Хут
31
Уитер
2
Погатец
25
Хойт
4
Бэйтс
19
О'Нил
19
Даунинг
9
Шанли
10
Алвеш
14
Алиадьер
11
Элмандер
6
Бешам
6
Бешам
11
Элмандер
2
Погатец
3
Тэйлор
3
Тэйлор
2
Погатец
14
Алиадьер
11
Эмнес
11
Эмнес
14
Алиадьер
Остались в запасе
Болтон
Мидлсбро
11
Эби Смолярек
ЦФ
2
Ники Хант
ЦЗ
26
Али Аль-Хабси
ВР
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
21
Тамир Коэн
ЦП
41
Джош Уолкер
ЦП
20
Мохамед Шауки
ЦП
22
Росс Тернбулл
ВР
29
Энтони МакМахон
ПЗ
9
Марлон Кинг
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
11
Эби Смолярек
ЦФ
2
Ники Хант
ЦЗ
26
Али Аль-Хабси
ВР
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
21
Тамир Коэн
ЦП
Остались в запасе
41
Джош Уолкер
ЦП
20
Мохамед Шауки
ЦП
22
Росс Тернбулл
ВР
29
Энтони МакМахон
ПЗ
9
Марлон Кинг
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Болтон - Мидлсбро
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Алан Уайли
(Стэффордшир)
Стадион:
Рибок
Посещаемость:
20819 из 28353 зрителей (73%)
Новости команд
Все
Болтон
Мидлсбро
Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
26 сентября
1
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
26 сентября
1
Кубок лиги. «Арсенал» и «Ливерпуль» забили соперникам по пять голов
2024.09.25 23:52
16-летний вратарь побил клубный рекорд «Арсенала»
2024.09.25 22:33
«Арсенал» – «Болтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
2024.09.25 20:35
Нападающий «Болтона» травмировался из-за чихания
2024.09.05 22:22
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+