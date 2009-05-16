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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Мидлсбро - Астон Вилла
Мидлсбро - Астон Вилла: обзор матча 16 мая 2009
Мидлсбро
16.05.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 1
Завершен
Астон Вилла
14'
Т. Шанли
57'
Д. Карью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Астон Вилла
Замена
Д. Уолкер
️️️️
Г. О'Нил
Замена
Н. Рео-Кокер
️️️️
Э. Янг
ГОЛ! 1:1!
Д. Карью
Желтая карточка
Д. Милнер
Желтая карточка
Г. Бэрри
Замена
М. Кинг
️️️️
С. Даунинг
ГОЛ! 1:0!
Т. Шанли
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
25
Брэд Джонс
ВР
25
Джастин Хойт
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
20
Хулио Арка
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
4
Мэттью Бэйтс
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
11
Джон Карью
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Мидлсбро
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
29
Энтони МакМахон
ПЗ
20
Мохамед Шауки
ЦП
41
Джош Уолкер
ЦП
9
Марлон Кинг
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
3-5-2
25
Джонс
25
Хойт
31
Уитер
6
Хут
19
О'Нил
20
Арка
19
Даунинг
4
Бэйтс
11
Джонсон
11
Эмнес
9
Шанли
4-3-3
24
Фридель
3
Шори
33
Дэйвис
3
Куэльяр
15
Янг
20
Милнер
18
Бэрри
19
Петров
11
Агбонлахор
11
Карью
19
Хески
19
О'Нил
41
Уолкер
41
Уолкер
19
О'Нил
19
Даунинг
9
Кинг
9
Кинг
19
Даунинг
15
Янг
6
Рео-Кокер
6
Рео-Кокер
15
Янг
Остались в запасе
Мидлсбро
Астон Вилла
20
Мохамед Шауки
ЦП
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
29
Энтони МакМахон
ПЗ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
20
Мохамед Шауки
ЦП
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
29
Энтони МакМахон
ПЗ
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Мидлсбро - Астон Вилла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Райли
(Лидс)
Стадион:
Риверсайд
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