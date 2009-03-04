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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Мидлсбро
Тоттенхэм - Мидлсбро: обзор матча 04 марта 2009
Тоттенхэм
04.03.2009, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
4 : 0
Завершен
Мидлсбро
9'
Р. Кин
14'
Р. Павлюченко
40'
А. Леннон
79'
А. Леннон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Мидлсбро
ГОЛ! 4:0!
А. Леннон
Пас отдал
Р. Кин
Замена
Д. О'Хара
️️️️
Л. Модрич
Замена
А. Джонсон
️️️️
Д. Хойт
Замена
Т. Хаддлстоун
️️️️
Д. Дженас
Замена
Д. Бент
️️️️
Р. Павлюченко
Замена
М. Кинг
️️️️
Д. Алиадьер
Замена
Э. Тэйлор
️️️️
Р. Хут
ГОЛ! 3:0!
А. Леннон
Пас отдал
Р. Кин
ГОЛ! 2:0!
Р. Павлюченко
Пас отдал
Л. Модрич
14'
ГОЛ! 1:0!
Р. Кин
Пас отдал
М. Доусон
0'
Желтая карточка
Э. Погатец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
16
Дидье Зокора
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
7
Робби Кин
(К)
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Мидлсбро
25
Брэд Джонс
ВР
2
Эмануэль Погатец
(К)
ЛЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
25
Джастин Хойт
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛП
20
Хулио Арка
ЦП
4
Мэттью Бэйтс
ЦП
19
Гари О'Нил
ПП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
14
Джереми Алиадьер
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Даррен Бент
ЦФ
Мидлсбро
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
41
Джош Уолкер
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
9
Марлон Кинг
ЦФ
10
Афонсо Алвеш
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
4-4-2
1
Гомес
32
Ассу-Экотто
39
Вудгейт
20
Доусон
16
Зокора
10
Модрич
16
Дженас
8
Паласиос
12
Леннон
10
Павлюченко
7
Кин
4-4-2
25
Джонс
25
Хойт
31
Уитер
6
Хут
2
Погатец
19
О'Нил
20
Арка
4
Бэйтс
19
Даунинг
14
Алиадьер
9
Шанли
10
Модрич
23
О'Хара
23
О'Хара
10
Модрич
16
Дженас
23
Хаддлстоун
23
Хаддлстоун
16
Дженас
10
Павлюченко
10
Бент
10
Бент
10
Павлюченко
6
Хут
3
Тэйлор
3
Тэйлор
6
Хут
25
Хойт
11
Джонсон
11
Джонсон
25
Хойт
14
Алиадьер
9
Кинг
9
Кинг
14
Алиадьер
Остались в запасе
Тоттенхэм
Мидлсбро
23
Карло Кудичини
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
21
Дэвид Бентли
ПП
Главный тренер
Гарри Реднапп
41
Джош Уолкер
ЦП
22
Росс Тернбулл
ВР
10
Афонсо Алвеш
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
21
Дэвид Бентли
ПП
Остались в запасе
41
Джош Уолкер
ЦП
22
Росс Тернбулл
ВР
10
Афонсо Алвеш
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Тоттенхэм - Мидлсбро
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 00:40 (в записи)
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