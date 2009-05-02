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Мидлсбро - Манчестер Юнайтед
Мидлсбро - Манчестер Юнайтед: обзор матча 02 мая 2009
Мидлсбро
02.05.2009, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 35 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
25'
Р. Гиггз
53'
П. Джи Сун
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Манчестер Юнайтед
Замена
Рафаэл
️️️️
П. Эвра
Замена
️️️️
П. Джи Сун
Замена
М. Эмнес
️️️️
Г. О'Нил
Желтая карточка
Р. Хут
Замена
К. Тевес
️️️️
Ф. Македа
Замена
А. Алвеш
️️️️
М. Кинг
Замена
️️️️
Э. МакМахон
ГОЛ! 0:2!
П. Джи Сун
Пас отдал
У. Руни
Желтая карточка
Ф. Македа
ГОЛ! 0:1!
Р. Гиггз
Пас отдал
Ф. Македа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
25
Брэд Джонс
ВР
25
Джастин Хойт
ЛЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
29
Энтони МакМахон
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛП
9
Тунджай Шанли
ЦП
4
Мэттью Бэйтс
ЦП
19
Гари О'Нил
ПП
9
Марлон Кинг
ЦФ
14
Джереми Алиадьер
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ПЗ
32
Уэйн Руни
ЛП
22
Пол Скоулз
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
33
Пак Джи Сун
ПП
9
Федерико Македа
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Мидлсбро
22
Росс Тернбулл
ВР
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
20
Хулио Арка
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
10
Афонсо Алвеш
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
0
Гари Невилл
ПЗ
2
Рафаэл
ПЗ
28
Андерсон
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
4-4-2
25
Джонс
25
Хойт
31
Уитер
6
Хут
29
МакМахон
19
Даунинг
9
Шанли
4
Бэйтс
19
О'Нил
14
Алиадьер
9
Кинг
4-4-2
12
Фостер
16
О'Ши
35
Эванс
15
Видич
27
Эвра
33
Пак Джи Сун
22
Скоулз
11
Гиггз
32
Руни
10
Бербатов
9
Македа
19
О'Нил
11
Эмнес
11
Эмнес
19
О'Нил
9
Кинг
10
Алвеш
10
Алвеш
9
Кинг
27
Эвра
2
Рафаэл
2
Рафаэл
27
Эвра
9
Македа
32
Тевес
32
Тевес
9
Македа
Остались в запасе
Мидлсбро
Манчестер Юнайтед
22
Росс Тернбулл
ВР
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
20
Хулио Арка
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
Главный тренер
Гарет Саутгейт
29
Томаш Кушчак
ВР
0
Гари Невилл
ПЗ
28
Андерсон
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
20
Хулио Арка
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
0
Гари Невилл
ПЗ
28
Андерсон
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Мидлсбро - Манчестер Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Риверсайд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 15:40 (прямая)
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