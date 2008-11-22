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Мидлсбро - Болтон
Мидлсбро - Болтон: обзор матча 22 ноября 2008
Мидлсбро
22.11.2008, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 3
Завершен
Болтон
77'
Э. Погатец
8'
К. Дэйвис
10'
М. Тэйлор
78'
Й. Элмандер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Болтон
Замена
Р. Гарднер
️️️️
М. Тэйлор
Желтая карточка
Г. МакКэнн
Замена
Э. Смолярек
️️️️
Й. Элмандер
ГОЛ! 1:3!
Й. Элмандер
ГОЛ! 1:2!
Э. Погатец
Замена
Х. Арка
️️️️
Э. Тэйлор
Замена
М. Эмнес
️️️️
А. Алвеш
Желтая карточка
Д. Самуэль
Желтая карточка
Г. Кэхилл
Замена
А. Джонсон
️️️️
Д. Алиадьер
Желтая карточка
Ф. Муамба
10'
ГОЛ! 0:2!
М. Тэйлор
ГОЛ! 0:1!
К. Дэйвис
Желтая карточка
Э. Погатец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Джастин Хойт
ЛЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
10
Афонсо Алвеш
ЦФ
14
Джереми Алиадьер
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
4
Кевин Нолан
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
0
Гэвин МакКэнн
ЦП
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Мидлсбро
25
Брэд Джонс
ВР
3
Сиб Хайнс
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
41
Джош Уолкер
ЦП
20
Хулио Арка
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Болтон
26
Али Аль-Хабси
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
28
Дэнни Шитту
ЦЗ
16
Рикардо Гарднер
ЦП
16
Темитопе Обадейи
ЦФ
0
Мустафа Рига
ЦФ
11
Эби Смолярек
ЦФ
4-2-3
22
Тернбулл
25
Хойт
2
Погатец
3
Тэйлор
31
Уитер
19
Даунинг
19
О'Нил
14
Алиадьер
10
Алвеш
9
Шанли
4-4-2
22
Яскилайнен
31
Стейнссон
24
Кэхилл
5
О'Брайн
2
Самуэль
4
Нолан
21
Муамба
0
МакКэнн
31
Тэйлор
11
Элмандер
24
Дэйвис
3
Тэйлор
20
Арка
20
Арка
3
Тэйлор
14
Алиадьер
11
Джонсон
11
Джонсон
14
Алиадьер
10
Алвеш
11
Эмнес
11
Эмнес
10
Алвеш
11
Элмандер
11
Смолярек
11
Смолярек
11
Элмандер
31
Тэйлор
16
Гарднер
16
Гарднер
31
Тэйлор
Остались в запасе
Мидлсбро
Болтон
41
Джош Уолкер
ЦП
25
Брэд Джонс
ВР
3
Сиб Хайнс
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
16
Темитопе Обадейи
ЦФ
0
Мустафа Рига
ЦФ
26
Али Аль-Хабси
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
28
Дэнни Шитту
ЦЗ
Остались в запасе
41
Джош Уолкер
ЦП
25
Брэд Джонс
ВР
3
Сиб Хайнс
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
Остались в запасе
16
Темитопе Обадейи
ЦФ
0
Мустафа Рига
ЦФ
26
Али Аль-Хабси
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
28
Дэнни Шитту
ЦЗ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Мидлсбро - Болтон
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
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