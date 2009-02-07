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Манчестер Сити - Мидлсбро
Манчестер Сити - Мидлсбро: обзор матча 07 февраля 2009
Манчестер Сити
07.02.2009, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Мидлсбро
52'
К. Беллами
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Мидлсбро
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Робиньо
Желтая карточка
Г. О'Нил
Замена
Т. Шанли
️️️️
А. Джонсон
Замена
Д. Хойт
️️️️
К. Ригготт
Травма
К. Ригготт
ГОЛ! 1:0!
К. Беллами
Пас отдал
Н. Де Йонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
7
Стивен Айрленд
ЛП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
70
Робиньо
АП
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПП
39
Крейг Беллами
ЦФ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Мидлсбро
25
Брэд Джонс
ВР
2
Эмануэль Погатец
(К)
ЛЗ
20
Крис Ригготт
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛП
4
Мэттью Бэйтс
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
10
Афонсо Алвеш
ЦФ
9
Марлон Кинг
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
37
Дариус Васселл
ЛП
8
Элано
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Мидлсбро
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Джастин Хойт
ЛЗ
20
Мохамед Шауки
ЦП
20
Хулио Арка
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
4-3-1-2
24
Гивен
3
Бридж
4
Компани
5
Онуоха
4
Ричардс
7
Айрленд
34
Де Йонг
5
Сабалета
70
Робиньо
98
Райт-Филлипс
39
Беллами
4-3-2
25
Джонс
31
Уитер
20
Ригготт
6
Хут
2
Погатец
11
Джонсон
4
Бэйтс
19
Даунинг
9
Кинг
10
Алвеш
70
Робиньо
10
Кайседо
10
Кайседо
70
Робиньо
20
Ригготт
25
Хойт
25
Хойт
20
Ригготт
19
О'Нил
19
О'Нил
11
Джонсон
9
Шанли
9
Шанли
11
Джонсон
Остались в запасе
Манчестер Сити
Мидлсбро
1
Джо Харт
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
37
Дариус Васселл
ЛП
8
Элано
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
20
Мохамед Шауки
ЦП
22
Росс Тернбулл
ВР
20
Хулио Арка
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
37
Дариус Васселл
ЛП
8
Элано
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
Остались в запасе
20
Мохамед Шауки
ЦП
22
Росс Тернбулл
ВР
20
Хулио Арка
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Манчестер Сити - Мидлсбро
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 15:40 (прямая)
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