Конор Мастерсон - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Конор
|Фамилия
|Мастерсон
|Команда
|Куинз Парк Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 сентября 1998 (24 года)
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Конор
|Фамилия
|Мастерсон
|Команда
|Куинз Парк Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 сентября 1998 (24 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Куинз Парк Рейнджерс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.01.2023
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:1
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|29.12.2022
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:3
|Лутон Таун (Лутон)
|26.12.2022
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|0:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|14.09.2022
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|0:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|30.08.2022
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|3:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|27.08.2022
|88' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|2:3
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|16.08.2022
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:1
|Блэкпул (Блэкпул)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|2:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|3:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)