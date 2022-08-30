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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Халл Сити
Куинз Парк Рейнджерс - Халл Сити: обзор матча 30 августа 2022
Куинз Парк Рейнджерс
30.08.2022, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
3 : 1
Завершен
Халл Сити
10'
И. Хаир
15'
И. Лейрд
40'
К. Уиллок
85'
Т. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Халл Сити
85'
ГОЛ! 3:1!
Т. Смит
83'
Желтая карточка
Д. Гривз
Замена
С. Армстронг
️️️️
И. Хаир
81'
75'
Замена
Т. Смит
️️️️
Э. Кэннон
Замена
А. Адома
️️️️
С. Йохансен
71'
Замена
О. Какай
️️️️
Л. Дайкс
70'
57'
Замена
R. Williams
️️️️
С. Кристи
Замена
Т. Робертс
️️️️
К. Уиллок
53'
46'
Замена
Р. Вудс
️️️️
Р. Лонгман
ГОЛ! 3:0!
К. Уиллок
Пас отдал
С. Йохансен
40'
ГОЛ! 2:0!
И. Лейрд
Пас отдал
К. Пал
15'
ГОЛ! 1:0!
И. Хаир
Пас отдал
С. Йохансен
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
21
Андре Доззел
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
24
Джейкоб Гривз
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
27
Реган Слатер
ОП
7
Энди Кэннон
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
47
Райан Лонгман
ПВ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Куинз Парк Рейнджерс
27
Леон Балогун
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
31
Джордан Арчер
ЦФ
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
28
Каллум Джонс
ЦП
14
Randell Williams
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
4-3-2-1
88
Дьенг
3
Пал
2
Данн
16
Дикки
2
Лейрд
21
Доззел
10
Йохансен
26
Филд
16
Уиллок
10
Хаир
13
Дайкс
4-1-2-1-2
13
Ингрэм
2
Фигейреду
5
Джонс
29
Кристи
24
Гривз
27
Слатер
7
Кэннон
20
Элдер
47
Лонгман
30
Тетти
19
Эступиньян
13
Дайкс
29
Какай
29
Какай
13
Дайкс
10
Йохансен
37
Адома
37
Адома
10
Йохансен
16
Уиллок
19
Робертс
19
Робертс
16
Уиллок
10
Хаир
22
Армстронг
22
Армстронг
10
Хаир
47
Лонгман
18
Вудс
18
Вудс
47
Лонгман
29
Кристи
14
14
29
Кристи
7
Кэннон
29
Смит
29
Смит
7
Кэннон
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Халл Сити
27
Леон Балогун
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
31
Джордан Арчер
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
1
Натан Бакстер
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
28
Каллум Джонс
ЦП
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Остались в запасе
27
Леон Балогун
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
31
Джордан Арчер
ЦФ
Остались в запасе
1
Натан Бакстер
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
28
Каллум Джонс
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Халл Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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