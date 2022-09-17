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Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Сток Сити
Куинз Парк Рейнджерс - Сток Сити: обзор матча 17 сентября 2022
Куинз Парк Рейнджерс
17.09.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
0 : 0
Завершен
Сток Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Сток Сити
90'
+1
Желтая карточка
Д. Барсик
Желтая карточка
Л. Балогун
90'
86'
Желтая карточка
К. Тэйлор
Замена
Т. Ироегбунам
️️️️
Т. Робертс
78'
Замена
А. Адома
️️️️
С. Йохансен
78'
75'
Замена
Д. Лорент
️️️️
Д. Томпсон
67'
Замена
Т. Кэмбелл
️️️️
Д. Гэйл
66'
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
Л. Делап
Замена
Л. Дайкс
️️️️
А. Доззел
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
10
Стефан Йохансен
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Куинз Парк Рейнджерс
29
Осман Какай
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
31
Джордан Арчер
ЦФ
Сток Сити
7
Том Спарроу
ЦП
29
Джош Лорент
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
34
Фрэнк Филдинг
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
4-3-2-1
88
Дьенг
3
Пал
2
Данн
27
Балогун
2
Лейрд
10
Йохансен
26
Филд
21
Доззел
16
Уиллок
10
Хаир
19
Робертс
4-3-1-2
39
Барсик
44
Флинт
16
Уилмот
26
Тэйлор
3
Фокс
8
Бэйкер
15
Томпсон
12
Смоллбоун
24
Фосу
19
Делап
34
Гэйл
10
Йохансен
37
Адома
37
Адома
10
Йохансен
19
Робертс
42
Ироегбунам
42
Ироегбунам
19
Робертс
21
Доззел
13
Дайкс
13
Дайкс
21
Доззел
15
Томпсон
29
Лорент
29
Лорент
15
Томпсон
19
Делап
25
Пауэлл
25
Пауэлл
19
Делап
34
Гэйл
23
Кэмбелл
23
Кэмбелл
34
Гэйл
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Сток Сити
29
Осман Какай
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
9
Маколи Бонн
ЦФ
31
Джордан Арчер
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
7
Том Спарроу
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
34
Фрэнк Филдинг
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
29
Осман Какай
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
9
Маколи Бонн
ЦФ
31
Джордан Арчер
ЦФ
Остались в запасе
7
Том Спарроу
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
34
Фрэнк Филдинг
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Сток Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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