Кирилл Хохлов - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Хохлов
|Команда
|Химик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|173
|Вес
|70
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Хохлов
|Команда
|Химик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|173
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химик
|7
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.10.2015
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:1
|Химик (Дзержинск)
|45'
|26.10.2015
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|2:1
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|20.10.2015
|83' -90'
|Химик (Дзержинск)
|0:2
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|08.10.2015
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|2:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|27.09.2015
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|2:3
|Челябинск (Челябинск)
|15.09.2015
|87' -90'
|Химик (Дзержинск)
|0:3
|Волга (Ульяновск)
|28.08.2015
|76' -90'
|Химик (Дзержинск)
|3:0
|Динамо (Киров)
|21.08.2015
|46' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|4:1
|Химик (Дзержинск)
|16.08.2015
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|2:2
|Носта (Новотроицк)
|10.08.2015
|60' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|2:0
|Химик (Дзержинск)
|74'
|03.08.2015
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|0:1
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|28.07.2015
|Был в запасе
|Волга (Ульяновск)
|3:0
|Химик (Дзержинск)
|20.07.2015
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|1:1
|Пари НН (Нижний Новгород)