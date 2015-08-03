|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химик
|10
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.10.2015
|77' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:1
|Химик (Дзержинск)
|20.10.2015
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|0:2
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|08.10.2015
|73' -90'
|Химик (Дзержинск)
|2:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|27.09.2015
|73' -90'
|Химик (Дзержинск)
|2:3
|Челябинск (Челябинск)
|21.09.2015
|90' -90'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|2:3
|Химик (Дзержинск)
|28.08.2015
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|3:0
|Динамо (Киров)
|21.08.2015
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|4:1
|Химик (Дзержинск)
|16.08.2015
|1' -74'
|Химик (Дзержинск)
|2:2
|Носта (Новотроицк)
|10.08.2015
|1' -72'
|Челябинск (Челябинск)
|2:0
|Химик (Дзержинск)
|03.08.2015
|1' -63'
|Химик (Дзержинск)
|0:1
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|28.07.2015
|46' -90'
|Волга (Ульяновск)
|3:0
|Химик (Дзержинск)
|20.07.2015
|46' -90'
|Химик (Дзержинск)
|1:1
|Пари НН (Нижний Новгород)