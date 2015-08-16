Тимур Саттаров - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Тимур
|Отчество
|Дамирович
|Фамилия
|Саттаров
|Команда
|Химик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|191
|Вес
|78
|Имя
|Тимур
|Отчество
|Дамирович
|Фамилия
|Саттаров
|Команда
|Химик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|191
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химик
|10
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.10.2015
|90' -90'
|Динамо (Киров)
|1:2
|Химик (Дзержинск)
|08.10.2015
|83' -90'
|Химик (Дзержинск)
|2:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|03.10.2015
|87' -90'
|Носта (Новотроицк)
|1:2
|Химик (Дзержинск)
|27.09.2015
|71' -90'
|Химик (Дзержинск)
|2:3
|Челябинск (Челябинск)
|21.09.2015
|86' -90'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|2:3
|Химик (Дзержинск)
|15.09.2015
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|0:3
|Волга (Ульяновск)
|09.09.2015
|90' -90'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|0:0
|Химик (Дзержинск)
|28.08.2015
|74' -90'
|Химик (Дзержинск)
|3:0
|Динамо (Киров)
|21.08.2015
|Был в запасе
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|4:1
|Химик (Дзержинск)
|16.08.2015
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|2:2
|Носта (Новотроицк)
|10.08.2015
|Был в запасе
|Челябинск (Челябинск)
|2:0
|Химик (Дзержинск)
|03.08.2015
|1' -71'
|Химик (Дзержинск)
|0:1
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|28.07.2015
|1' -59'
|Волга (Ульяновск)
|3:0
|Химик (Дзержинск)
|55'
|20.07.2015
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|1:1
|Пари НН (Нижний Новгород)