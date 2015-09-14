Роман Ковалев - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Роман
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Ковалев
|Команда
|Дружба
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|27 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|193
|Вес
|87
|Имя
|Роман
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Ковалев
|Команда
|Дружба
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|27 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|193
|Вес
|87
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Биолог-Новокубанск
|12
|-15
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|35' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|0:3
|Терек-2 (Грозный)
|01.11.2015
|Был в запасе
|Афипс (Афипский)
|3:0
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|25.10.2015
|Был в запасе
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|3:2
|Краснодар-2 (Краснодар)
|18.10.2015
|1' -46'
|Астрахань (Астрахань)
|4:1
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|11.10.2015
|1' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|08.10.2015
|1' -90'
|Дружба (Майкоп)
|2:0
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|04.10.2015
|1' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|2:2
|Ангушт (Назрань)
|28.09.2015
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|1:0
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|21.09.2015
|1' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|0:1
|МИТОС (Новочеркасск)
|14.09.2015
|1' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|0:0
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|07.09.2015
|1' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|0:1
|Черноморец (Новороссийск)
|25.08.2015
|1' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|1:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|18.08.2015
|1' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|0:2
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|12.08.2015
|1' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|0:1
|Афипс (Афипский)
|04.08.2015
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|5:1
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|28.07.2015
|Был в запасе
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|1:3
|Астрахань (Астрахань)
|20.07.2015
|Был в запасе
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|0:0
|Алания (Владикавказ)