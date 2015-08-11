Егор Чернышов - статистика
#49 | Полузащитник
|Имя
|Егор
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Чернышов
|Команда
|Сибирь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июля 1998 (24 года)
|Рост
|180
|Вес
|69
|Имя
|Егор
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Чернышов
|Команда
|Сибирь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июля 1998 (24 года)
|Рост
|180
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сибирь-2
|10
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.10.2015
|Был в запасе
|Томь-2 (Томск)
|1:4
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|19.10.2015
|70' -90'
|Иртыш (Омск)
|3:0
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|12.10.2015
|Был в запасе
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|3:0
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|09.10.2015
|77' -90'
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|0:3
|Динамо (Барнаул)
|02.10.2015
|84' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|1:1
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|29.09.2015
|Был в запасе
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|4:0
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|22.09.2015
|90' -90'
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|1:0
|Якутия (Якутск)
|09.09.2015
|81' -90'
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|1:4
|Чита (Чита)
|14.08.2015
|77' -90'
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|1:3
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|11.08.2015
|89' -90'
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|0:0
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|02.08.2015
|89' -90'
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|1:1
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|30.07.2015
|86' -90'
|Динамо (Барнаул)
|0:1
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|22.07.2015
|Был в запасе
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|2:2
|Томь-2 (Томск)
|19.07.2015
|64' -90'
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|2:2
|Иртыш (Омск)