Алексей Татарников - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Татарников
|Команда
|Якутия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 августа 1989 (33 года)
|Рост
|182
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Татарников
|Команда
|Якутия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 августа 1989 (33 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Якутия
|14
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2015
|1' -46'
|Якутия (Якутск)
|3:5
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|12.10.2015
|83' -90'
|Якутия (Якутск)
|1:1
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|09.10.2015
|72' -90'
|Якутия (Якутск)
|0:3
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|22.09.2015
|1' -77'
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|1:0
|Якутия (Якутск)
|19.09.2015
|71' -90'
|Чита (Чита)
|2:1
|Якутия (Якутск)
|12.09.2015
|1' -66'
|Якутия (Якутск)
|2:0
|Иртыш (Омск)
|09.09.2015
|62' -90'
|Якутия (Якутск)
|1:1
|Томь-2 (Томск)
|90'
|02.09.2015
|90' -90'
|Иртыш (Омск)
|1:1
|Якутия (Якутск)
|30.08.2015
|1' -73'
|Томь-2 (Томск)
|3:1
|Якутия (Якутск)
|23.08.2015
|1' -70'
|Якутия (Якутск)
|2:1
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|20.08.2015
|68' -90'
|Якутия (Якутск)
|2:2
|Чита (Чита)
|30.07.2015
|1' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|5:2
|Якутия (Якутск)
|22.07.2015
|60' -90'
|Динамо (Барнаул)
|1:2
|Якутия (Якутск)
|19.07.2015
|1' -70'
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|1:2
|Якутия (Якутск)